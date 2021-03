Predilife : élargit son offre de prédiction aux cancers les plus fréquents

(Boursier.com) — Predilife , spécialiste de solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, annonce l'élargissement de son offre aux 4 premiers cancers : sein, prostate, colon et poumon.

Chacun de ces cancers peut bénéficier d'une meilleure prévention avec une identification plus précoce des sujets à risque. A cette fin, les dispositifs médicaux de Predilife ont vocation à être intégrés dans un module de prédiction des principaux risques de pathologies. La quantification de ceux-ci permettra de proposer à chacun un programme personnalisé de prévention et de dépistage adapté à son profil. Ce bilan de risques devrait être lancé dès le printemps et pourra être réalisé via une téléconsultation.

Après le cancer du sein, notre offre, unique par sa globalité, nous permet aujourd'hui de prédire les principaux risques de cancers, pour hommes et femmes. La prédiction de la trajectoire de santé de chacun va permettre une meilleure anticipation et des décisions plus efficaces en matière de prévention. Cette offre généraliste sera lancée dans quelques mois. Il n'y a aujourd'hui pas d'équivalent au niveau mondial , commente Stéphane Ragusa, PDG Fondateur de Predilife.

Rappelons que ces 4 cancers sont les plus fréquents, à la fois en France où ils représentent près de 200.000 cas chaque année et dans le monde, avec 7 millions de cas déclarés chaque année.

