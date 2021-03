Predilife élargit son offre de prédiction à la cardiologie

(Boursier.com) — Predilife , spécialiste de solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, annonce l'élargissement de son offre de prédiction à la cardiologie.

Les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de mortalité. Pour compléter son offre destinée aux principaux cancers et permettre une prédiction globale des principaux risques, Predilife intègre à son offre un dispositif médical de prédiction de l'infarctus et de pathologies cardiovasculaires. Les dispositifs médicaux de Predilife ont vocation à être intégrés dans un module de prédiction des principaux risques de pathologies. La quantification de ceux-ci permettra de proposer à chacun un programme personnalisé de prévention et de dépistage adapté à son profil. Ce bilan de risques devrait être lancé prochainement et pourra être réalisé via une téléconsultation.