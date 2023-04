Predilife confirme sa trajectoire de croissance

(Boursier.com) — Au cours de l'exercice, le Groupe Predilife a réalisé un chiffre d'affaires de 288,6 kE (142,1 kE en 2021), grâce notamment au lancement des bilans prédictifs à des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité. De plus, il est à noter que la société dispose de 96 kE de produit constaté d'avance résultant de commandes passées en 2022 et restant à réaliser en 2023.

La perte d'exploitation s'est élevée à -3,5 millions d'euros au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022 (-3,52 ME au cours de l'exercice précédent). La perte nette de l'exercice 2022 s'est élevée à -3,64 ME (-3,40 ME pour l'exercice 2021), liée à l'accroissement des dépenses marketing externes.

Au 31 décembre 2022, la position de trésorerie du Groupe s'élevait à 3,72 ME (2,82 ME l'exercice précèdent), bénéficiant notamment du produit de l'émission d'obligations réalisée en fin d'exercice.

"Notre activité poursuit sa croissance avec un doublement du chiffre d'affaires chaque année depuis 2019. Notre offre à destination des entreprises rencontre un très bon accueil auprès des salariés avec d'excellents taux de recommandation qui nous permettent d'anticiper la poursuite durable de ce rythme de croissance", commente Stéphane Ragusa, Président-Directeur général.