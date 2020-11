Predilife conclut un partenariat avec LILT en Italie

(Boursier.com) — La Ligue italienne pour la lutte contre le cancer du sein (LILT) de Milan et Predilife, société pionnière dans le développement et la commercialisation de solutions innovantes de prédiction de risque pour une médecine personnalisée, annoncent un partenariat dans le cadre de la mise en place d'une consultation de risque du cancer du sein, avec MammoRisk.

Cet accord vise à mettre MammoRisk, le test de prédiction de risque du cancer du sein de Predilife, à disposition des femmes italiennes de 40 à 60 ans, pour évaluer leur risque de développer un cancer du sein, dans les 5 ans.

Initiée à l'occasion d'Octobre Rose, par les Dr Catherine Depretoo radiologue et coordinatrice et le Directeur Gianfranco Scaperrotta, responsable radiologie et sénologie de l'institut Tumori di Milano, la consultation de risque de développer un cancer du sein avec MammoRisk a reçu un vif succès de la part des médecins et des femmes milanaises. Elle a été largement soutenue par des personnalités influentes mobilisées dans le dépistage personnalisé des cancers du sein.

Rappelons que MammoRisk, développé en collaboration avec Gustave Roussy et le Breast Cancer Screening Consortium aux Etats-Unis, est le premier test commercialisé intégrant des données cliniques, d'imagerie et de génétique. Il permet d'évaluer la probabilité de développer un cancer du sein invasif dans les 5 ans, chez les femmes dès 40 ans et de proposer un programme de dépistage et de suivi adapté en fonction de ce risque.