Predilife conclut un partenariat avec In Extenso Finance

(Boursier.com) — Predilife annonce un partenariat avec In Extenso Finance, spécialiste français du conseil en cession, acquisition, transmission et financement des actionnaires et dirigeants de PME. In Extenso Finance a proposé le bilan de Predilife à ses salariés ; plus de la moitié se sont montrés intéressés (55%). "La prévention avec un suivi médical personnalisé représente un moyen essentiel dans la lutte contre les maladies cardiovasculaires et les cancers. Les salariés d'In Extenso Finance accueillent cette proposition de bilan prédictif avec un vif intérêt", commente Cecile Aboulian, Directrice Equity Capital Market et référente RSE In Extenso Finance.