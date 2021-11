Predilife annonce le lancement d'une augmentation de capital

(Boursier.com) — Predilife , spécialiste des solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, annonce le lancement d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d'offre au public et avec un délai de priorité, à titre irréductible uniquement, au profit des actionnaires existants, d'un montant maximum de 1,5 million d'euros, pouvant être porté à un montant d'environ 1,725 million d'euros en cas d'exercice de la clause d'extension, et à 1.983.750 euros en cas d'exercice de l'option de surallocation.

Le produit de l'émission des actions est destiné au financement du développement commercial de la Société.

Trois années se sont écoulées depuis l'introduction en bourse de 2018. Depuis lors :

le test de prédiction du risque de cancer du sein MammoRisk a été lancé commercialement. Il est diffusé dans une trentaine de centres médicaux pilotes de premier plan, comme l'Hôpital Américain à Neuilly-sur-Seine ou le centre de la Ligue contre le Cancer de Milan en Italie.

Le bilan de prédiction du cancer du sein a été lancé auprès des entreprises avec des médecins en visio-consultations. Ce canal de distribution a permis un fort accroissement des ventes depuis septembre 2021.

Le bilan de prédiction multi-pathologies a été développé et est techniquement opérationnel. Il permet de prédire les risques de cancers du sein, de la prostate, du colon, du poumon, du mélanome ainsi que les pathologies cardiovasculaires.

L'Offre va plus particulièrement servir à accélérer le déploiement commercial de ces bilans de prédiction destinés aux entreprises.

Aujourd'hui, la société emploie 5 commerciaux et trois médecins. Elle souhaite augmenter ses ressources pour adresser le marché qui est vaste. A ce jour, près d'un millier de tests ou bilan de cancer du sein ont été réalisés. Ces bilans de prédiction peuvent être adressés à tous les salariés, directement via les entreprises ou indirectement via les contrats d'assurance collectifs. Il convient donc d'investir pour accélérer le déploiement en augmentant l'équipe commerciale d'au moins 4 personnes ainsi que l'équipe médicale.

En cas de réduction de l'augmentation de capital au montant des souscriptions recueillies dans le cadre de l'Offre, dans la limite de 75% du montant initial de l'Offre (soit un montant de 1.125.000 euros), les recrutements seraient réduits à due proportion.

Sur le plan financier, la société demeure en phase d'investissement commercial. Elle a publié ses résultats semestriels 2021 non audités le 18 octobre dernier, faisant apparaître un chiffre d'affaires de 39 milliers d'euros et une perte nette de 1.842 milliers d'euros au premier semestre. Une forte hausse du chiffre d'affaires sur les derniers mois a également été annoncée le 29 octobre 2021.

La dette totale de la société auprès de la BPI s'élève à 2 millions d'euros au 30 juin 2021. Les échéances à rembourser sur les 12 prochains mois s'élèvent à 310.000 euros.

La trésorerie était de 3.541 milliers d'euros au 30 juin 2021. Outre la hausse récente des ventes, la Société peut compter sur un Crédit Impôt Recherche de 300.000 euros.

Avant réalisation de l'Offre, la trésorerie de la Société est de 2,2 ME (hors prise en compte de 500 KEUR de créances auprès de l'Etat - CIR et Crédit de TVA -) et lui confère un horizon de trésorerie de 12 mois. En cas de souscription à l'Offre à hauteur de 75% du montant visé, correspondant à une levée de fonds d'environ 1,1 ME, l'horizon de trésorerie de la Société serait de 24 mois. En cas de souscription de l'Offre à 100% (hors exercice de la clause d'extension et de l'option de surallocation), l'horizon de trésorerie de la Société serait porté au-delà de 24 mois.

Principales modalités de l'augmentation de capital

Le montant brut maximum de l'Offre est de 1,5 million d'euros (prime d'émission incluse), soit un montant net de 1,43 million d'euros, susceptible de donner lieu à l'émission d'un nombre maximum de 223.880 actions nouvelles.

En cas d'exercice en totalité de la clause d'extension, le montant brut maximum de l'Offre serait porté à un montant d'environ 1,725 million d'euros (prime d'émission incluse), soit un montant net de 1,68 million d'euros, susceptible de donner lieu à l'émission d'un nombre maximum de 257.462 actions nouvelles.

En cas d'exercice en totalité de la clause d'extension et de l'option de surallocation, le montant brut maximum de l'Offre serait porté à un montant de 1.983.750 euros (prime d'émission incluse), soit un montant net d'environ 1,91 million d'euros, susceptible de donner lieu à l'émission d'un nombre maximum de 296.082 actions nouvelles.

Cadre juridique et structure de l'Offre

Par décision en date du 26 novembre 2021, le président directeur général de la Société, agissant sur délégation de pouvoirs du conseil d'administration réuni le 16 novembre 2021, faisant lui-même usage de la délégation de compétence conférée par l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 15 juin 2021 dans sa douzième (12ème) résolution, a décidé de procéder au lancement de l'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d'offre au public et avec un délai de priorité, à titre irréductible uniquement, des actionnaires.

L'exercice de l'option de surallocation sera décidé, le cas échéant, par le président directeur général de la Société, agissant sur délégation de pouvoirs du conseil d'administration réuni le 16 novembre 2021, conformément à la délégation de compétence conférée par l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 15 juin 2021 dans sa quinzième (15ème) résolution.

Délai de priorité

Les actionnaires de la Société dont les actions seront inscrites en compte le 29 novembre 2021 (après clôture des marchés) bénéficieront d'un délai de priorité dans le cadre de l'Offre, d'une durée de 6 jours de bourse consécutifs du 30 novembre 2021 au 7 décembre 2021 (inclus) à 17 heures. Ce délai de priorité n'est ni cessible, ni négociable.

Ces actionnaires bénéficieront de ce délai de priorité uniquement à titre irréductible, durant lequel ils auront, proportionnellement au nombre d'actions qu'ils détiendront à la date du 29 novembre 2021 (après clôture des marchés), une priorité irréductible à la souscription des actions nouvelles émises dans le cadre de l'Offre à hauteur de leur quote-part dans le capital de la Société. Il n'est pas prévu de souscription à titre réductible dans le cadre du délai de priorité.

Les actions nouvelles non souscrites dans le cadre du délai de priorité décrit ci-dessus feront l'objet d'une offre au public en France, ouverte du 30 novembre 2021 au 20 décembre 2021 inclus, à 17 heures.

Seules les actions non allouées au titre des souscriptions à titre irréductible dans le cadre du délai de priorité pourront être allouées aux ordres passés dans le cadre de l'Offre au Public. Ces derniers pourront être réduits en fonction de l'importance de la demande et du nombre d'actions nouvelles souscrites par les actionnaires dans le cadre du délai de priorité. Les actions nouvelles émises dans le cadre de l'Offre au Public seront donc allouées à l'entière discrétion de la société en fonction de la demande.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, l'Offre ne donne pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers.

Prix de souscription

Le prix de souscription des actions nouvelles dans le cadre de l'Offre est fixé à 6,70 euros par action, dont 0,025 euro de valeur nominale et 6,675 euros de prime d'émission, à libérer intégralement au moment de la souscription, par versement en numéraire.

Le Prix de l'Offre a été déterminé par le président directeur général de la Société, agissant sur délégation du conseil d'administration, agissant lui-même conformément aux termes de la délégation de compétence conférée par l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 15 juin 2021 dans sa douzième résolution. Le Prix de l'Offre fait apparaitre une décote de 4% par rapport à la moyenne des cours de clôture de l'action de la Société des vingt dernières séances de bourse précédant le 26 novembre 2021 (inclus).