PrediLife : a levé 1,8 ME par placement privé auprès d'investisseurs

(Boursier.com) — La société PrediLife, qui développe des solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, a levé le 28 février 1,7 million d'euros dans le cadre d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires existants. Cette levée de fonds a été réalisée sous forme de placement privé auprès d'un cercle restreint d'investisseurs. Cette augmentation de capital va nous permettre de déployer notre offre de tests MammoRisk en France et dans quelques zones limitrophes. Nous avons aujourd'hui plus de 20 médecins prescripteurs, et nous comptons arriver à une centaine vers la fin de l'année , commente Stéphane Ragusa, Président Directeur Général de PrediLife.

Cette levée de fonds permet à la société d'avoir un horizon de trésorerie d'au moins 18 mois pour financer ses besoins opérationnels et notamment son développement commercial.

7 euros l'action

Cette opération a donné lieu à l'émission de 242.939 ordinaires nouvelles, soit 8,23% du capital social existant de la société, à un prix par action de 7 euros (prime d'émission incluse), représentant une décote de 12% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes de l'action PrediLife sur le marché Euronext Growth Paris lors des 5 derniers jours de Bourse précédant la fixation du prix de l'émission.

A l'issue de cette opération, le capital social de PrediLife est désormais composé de 3.193.952 actions de 0,025 euro de valeur nominale chacune.

Cette augmentation de capital a notamment été souscrite à hauteur de 142.857 actions par

Antoine Bricard, administrateur de la société.

Le règlement-livraison des actions ordinaires nouvelles émises dans le cadre de cette opération ainsi que leur admission aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sous le code ISIN FR0010169920, ALPRE sont prévus ce 28 février. Les actions ordinaires nouvelles seront assimilées aux actions existantes en circulation dès leur émission et conféreront les mêmes droits .