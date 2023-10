Predilife : 12 mois de Trésorerie

(Boursier.com) — Au cours du 1er semestre 2023, Predilife a réalisé? un chiffre d'affaires de 164 824 euros, contre 151 476 euros pour la même période de 2022, auquel il convient d'ajouter 57 200 euros de produits constatés d'avance issus de commandes passées au premier semestre 2023 et restant à réaliser. La perte d'exploitation atteint -1,79 ME (-1,58 ME un an auparavant) et la perte nette -1,92 ME (-1,65 ME un an auparavant).

La trésorerie a été renforcée et atteint 2,46 ME, ce qui permet de financer l'activité sur les 12 prochains mois.