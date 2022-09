Precia : vise une stabilité de l'Ebitda sur l'exercice

(Boursier.com) — Le Groupe Precia a réalisé un chiffre d'affaires de 78,3 millions d'euros au cours du 1er semestre 2022. Ce chiffre d'affaires est en progression de 8,4% par rapport à 2021. Hors effet périmètre et taux de change, la croissance organique se monte à 7,1% conséquence d'une belle progression commerciale sur tous nos marchés.

L'Ebitda atteint 10,6 ME (10,3 ME l'année passée), soit 13,6 % du chiffre d'affaires. Cette légère baisse du taux d'Ebitda limitée à 0,7% s'explique par les difficultés opérationnelles rencontrées dans l'approvisionnement des matériels et composants, ainsi que leurs niveaux de prix qui pèsent sur nos niveaux de marge sur les ventes de biens.

Le résultat opérationnel de la période se monte à 5,2 ME à 6,7% du chiffre d'affaires après prise en compte d'un risque lié à un problème qualité aujourd'hui circonscrit pour lequel une provision pour garantie de 1,15 ME a été comptabilisée.

Le résultat net part du groupe du semestre atteint 3 ME (-27,5%), il représente 3,8% du chiffre d'affaires (5,7% au 1er semestre 2021). Ce niveau de résultat tient aussi compte d'intérêts minoritaires en hausse à 0,6 ME.

Le résultat par action se monte à 0,55 euro par action comparé à 0,76 euro au 1er semestre 2021.

Le flux net de trésorerie généré par l'activité (après impôts) se monte à 4,1 ME (11,3 ME au 1er semestre 2021). Le besoin en fonds de roulement est revenu à son niveau de fin 2020 à 20,4 ME (soit 13,0% du chiffre d'affaires), les niveaux de stocks sont en hausse en raison des difficultés d'approvisionnement supportées sur le semestre. Les investissements dans l'outil de production sont restés élevés (investissements nets de 4 ME) et les acquisitions significatives (1,4 ME).

En conséquence, la trésorerie nette de dettes financières (incluant les dettes de locations pour 8,7 ME) s'établit à 7,1 ME (11,3 ME il y a 6 mois).

La trésorerie (trésorerie et équivalents de trésorerie) se monte à 31,9 ME (36,8 ME un an plus tôt).

Perspectives 2022

Le niveau de prise de commande est demeuré excellent au cours du 1er semestre avec un carnet de commande qui a continué à fortement s'amplifier mais aussi des difficultés aujourd'hui non levées sur les approvisionnements de matières premières et composants qui pèsent sur notre rentabilité.

Dans ce contexte, le groupe envisage une baisse d'environ 2% (2 points) de taux de résultat d'exploitation sur l'exercice qui s'explique par la performance de ce 1er semestre et en particulier la provision pour garantie mentionnée ciavant.

Dans ce contexte, les objectifs du groupe pour 2022 sont un chiffre d'affaires consolidé compris entre 160 ME et 165 ME et un niveau de marge d'Ebitda stable sur l'exercice.