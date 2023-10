Precia : une "belle opportunité"

(Boursier.com) — Precia Molen Service, filiale du Groupe Precia Molen, a signé une offre pour l'acquisition de 90% des actions des sociétés Réseau Infranet et Sonirs en France, confirmant ainsi la stratégie du groupe pour le développement du service, particulièrement en France.

Fondée en 2005 par Jean-Marc Robert, Réseau Infranet est spécialisée dans la maintenance d'analyseur NIRS de mesure de la protéine et de l'humidité du grain en France. Sonirs SAS, créée en 2022, est spécialisée dans la location des analyseurs NIRS de mesure de la protéine.

Bénéficiant d'une expertise reconnue et d'une clientèle fidèle dans tout le pays, Réseau Infranet emploie 9 personnes, est reconnu dans le secteur agricole pour son excellent niveau d'expertise et de service. En 2022, Réseau Infranet a réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 1,3 million d'euros.

Jean-Marc Robert continuera à assurer la fonction de directeur général de l'entreprise, basée à Troyes, et conserve 10% du capital.

Cette acquisition vient renforcer l'activité et le maillage territorial de Precia Molen Service en France, dans une activité connexe au pesage. Ce rapprochement ouvre la possibilité à de multiples synergies aux deux entreprises, tout en offrant à leurs clients la possibilité de bénéficier d'un accès direct aux services et produits de l'ensemble du Groupe Precia Molen.

Le titre Precia monte de 1,6% à 25,50 euros ce vendredi... "Cette acquisition constitue une belle opportunité pour renforcer le leadership et le maillage de PMS (Services) en se diversifiant en France dans une activité connexe au pesage" commente Portzamparc qui reste à l'achat en visant un cours de 36,90 euros.