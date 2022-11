Precia : scénario confirmé

(Boursier.com) — Precia Molen monte de 5% à 28,20 euros ce mercredi, alors qu'au cours du 3e trimestre 2022, le groupe a confirmé sa dynamique, avec un chiffre d'affaires de 39,7 millions d'euros, soit +9,6% par rapport en 2021, pour une croissance de 14,8% par rapport à 2020. La croissance organique du trimestre se monte à 6,9%, caractérisée par la forte croissance de la France et du reste du monde.

Sur les 9 premiers mois de l'année 2022, le chiffre d'affaires est de 118 ME, en hausse de +8,8% par rapport à la même période en 2021. A périmètre et taux de change constants, la croissance organique se monte à +5,9%, l'impact des évolutions de périmètre est de +2%, les effets devises sont de +0,9%.

Precia a confirmé un objectif de chiffre d'affaires compris entre 160 et 165 ME. A fin septembre, le groupe bénéficie toujours d'un carnet de commande en nette progression et n'a pas subi de forte rupture d'approvisionnement malgré certaines tensions. Il confirme ainsi que le chiffre d'affaires du groupe pour l'année 2022 est attendu au-dessus de 160 et 165 ME. Portzamparc parle d'une "bonne publication qui permet de confirmer la résilience de Precia et de ses marchés dans le contexte actuel"..."La baisse récente du titre offre un point d'entrée intéressant. Nous confirmons notre scénario (CA 2022 162,5 ME +7,8%, +5,6% à pcc) et relevons notre objectif de 36,5 à 37,8 euros" conclut l'analyste.