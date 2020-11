Precia revoit ses objectifs de chiffre d'affaires en haut de fourchette malgré la crise

(Boursier.com) — Au cours du 3è trimestre 2020, le Groupe Precia Molen a réalisé un chiffre d'affaires de 34,6 millions d'euros, en croissance de +9%, dont +0,4% de croissance organique prouvant ainsi sa grande résilience du groupe et son potentiel de croissance intact.

L'activité du 3e trimestre se caractérise par la très bonne performance de Milviteka UAB, la nouvelle filiale du groupe en Lituanie. Elle a réalisé un chiffre d'affaires de 2,7 ME sur le trimestre et ambitionne d'atteindre un chiffre d'affaires supérieur à 7,5 ME (+56% par rapport à 2019) sur l'ensemble de l'année 2020.

Sur les 9 premiers mois de l'année 2020, le chiffre d'affaires de Precia est de 97,1 ME, en baisse de -2,4% par rapport à la même période en 2019. A périmètre et taux de change constants, la croissance organique se monte à -6,4%. L'impact des évolutions de périmètre est de 4,6% (acquisition de Milviteka en Lituanie). Les effets devise se montent à -0,6%.

La croissance organique, sur ces 9 premiers mois, est clairement marquée par la crise sanitaire Covid-19.

Elle se caractérise par un recul en Malaisie, Inde, Royaume-Uni et Australie et dans une moindre mesure en France. Le chiffre d'affaires en France est en recul de -3,9% où Precia Molen Service réalise cependant une bonne performance avec un chiffre d'affaires similaire à l'an passé. En revanche, le groupe a continué à croître de manière importante dans les pays émergents, comme au Brésil et au Maroc et a su créer des relais de croissance en Belgique et aux Pays-Bas. L'apport de Milviteka, acquise en 2019 est très significatif avec 4,6 ME sur les 9 premiers mois de l'année. Les effets devise se montent à -0,6%, marqués par la hausse de l'euro par rapport à l'ensemble des autres devises.

Perspectives

Bien que l'année 2020 soit marquée par les effets de la crise sanitaire, au regard des performances du 3è trimestre et des attentes sur le 4è trimestre liées à un carnet de commande important, le Groupe Precia table désormais sur une croissance de chiffre d'affaires consolidé dans le haut de la fourchette prévue jusqu'alors (125 ME et 135 ME).