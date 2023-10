Precia : prudence de mise malgré un bon 1er semestre

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2023, le chiffre d'affaires du Groupe Precia a progressé de +10,4% par rapport à la même période de l'année précédente, et même de +16,3% au 2e trimestre, malgré un effet devise négatif (-0,8%) et un effet périmètre négatif (-0,6%) suite à l'arrêt des activités australiennes. Le chiffre d'affaires s'établit à 86,44 millions d'euros au 1er semestre (78,32 ME un an plus tôt).

La croissance organique du chiffre d'affaires semestriel est répartie de manière équilibrée entre la France (+7%), l'Europe hors France (+13,3%) et le reste du monde (+31,8%).

Le Groupe Precia Molen affiche un doublement de son résultat opérationnel à 10,6 ME (5,21 ME au 1er semestre 2022). Cette performance a été atteinte notamment par l'augmentation du chiffre d'affaires et une politique d'amélioration de la productivité sur l'ensemble des sites depuis plusieurs mois.

Marchés porteurs

Les résultats de Precia montrent la capacité du groupe à améliorer sa rentabilité lorsque les marchés sont porteurs. Au niveau des coûts, le groupe a réussi à stabiliser ses marges brutes mais le résultat est impacté par une politique salariale qui a décidé de suivre les hauts niveaux d'inflation alors que la décision de cesser les activités des filiales norvégiennes et australiennes a eu un impact positif de 0,8 ME.

Le résultat net du 1er semestre ressort à 7,47 ME (3,53 ME au 1er semestre 2022) pour un résultat net part du groupe de 6,74 ME (2,98 ME un an plus tôt).

Le résultat du 1er semestre 2023 conduit à un désendettement nette du groupe de 4,1 ME. La solidité financière de Precia est aussi confirmée par la notation 'B1+' émise par la Banque de France en septembre 2023. En termes de performances extra-financières, Precia Molen obtenu une notation TFS de 190/200.

Perspectives affichées

La forte production enregistrée au 1er semestre se traduit par une baisse du carnet de commandes, qui était historiquement haut en début d'année.

Après l'excellente performance financière réalisée au cours du 1er semestre, le groupe Precia est prudent sur les perspectives du second semestre. "Le contexte macro-économique mondiale incertain amène les clients de Precia à redoubler de vigilance sur leur niveau de commandes pour la fin d'année et en particulier en Europe où l'enregistrement de commandes revient à un niveau identique à celui de 2019", explique Fredéric Mey, Président du Directoire de Precia.