Precia : plus de 9% de croissance des bénéfices en 2021

(Boursier.com) — Le Groupe Precia a réalisé un chiffre d'affaires de 150,7 millions d'euros au cours de l'année 2021. Ce chiffre est en progression de +10,9% par rapport à 2020 (+10,7% par rapport à 2019). L'apport de l'acquisition de Creative IT le 30 avril 2021 se monte à +1,4% (sur 9 mois), les effets de changes sont négligeables, la croissance organique ressort donc à +9,4%.

L'Ebitda atteint 22,2 ME soit 14,7% du chiffre d'affaires en augmentation de 16% par rapport à 2020 (19,1 ME).

Le résultat opérationnel de la période se monte à 14,5 ME, soit 9,6% du chiffre d'affaires et en hausse de 13,9% par rapport à l'an passé.

Après prise en compte d'un résultat financier net négatif de 27 kE, d'effets de change positifs de 146 kE et d'une charge d'impôt reflétant un taux d'imposition en baisse (31,5 % du résultat), le résultat net part du groupe 2021 atteint 9,3 ME (+31%). Il représente 6,1% du chiffre d'affaires (5,2% en 2020).

Le résultat par action se monte à 1,71 euro par action comparé à 1,31 euro en 2020 (après multiplication par 10 du nombre d'actions suite à la division par 10 du nominal).

Le flux net de trésorerie généré par l'activité (après impôts) se monte à 20,6 ME contre 14,8 ME un an plus tôt. Cette augmentation est permise d'une part par la hausse du niveau d'Ebitda et d'autre part par un besoin en fonds de roulement maîtrisé à un niveau historiquement bas (15,2 ME soit 10,1% du chiffre d'affaires vs. 13,3 % en 2020). La trésorerie nette de dettes financières (incluant les dettes de locations pour 9,4 ME) s'établit à 11,3 ME (6,3 ME un an plus tôt). La trésorerie (trésorerie et équivalents de trésorerie) se monte à 36,8 ME (31,2 ME un an plus tôt).

Dividendes

Au regard du niveau de résultat du groupe, le montant par action du dividende qui sera proposé à l'assemblée générale prévue le 17 juin est de 0,40 euro par action (0,27 euro l'an passé).

Perspectives 2022

Le niveau de prise de commande demeure excellent en ce début d'année avec un carnet de commande qui continue à grossir malgré les incertitudes liées au contexte sanitaire qui ne sont pas toutes levées et la guerre en Ukraine qui complexifie encore la situation. Le portefeuille de commandes est aujourd'hui supérieur de 33% à celui début d'année 2021.

Néanmoins les pénuries de composants électroniques entraîneront des conséquences sur la capacité de Precia à fabriquer, ce qui limitera mécaniquement la croissance du chiffre d'affaires.

Dans ce contexte, le groupe se fixe pour objectif un chiffre d'affaires consolidé de 160 ME en 2022. D'autre part les très fortes augmentations de coût de toutes les matières premières et des composants auront un impact sur la rentabilité ce qui devrait entraîner une baisse de la marge opérationnelle, attendue à 9,1% (9,6% en 2021).