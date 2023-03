Precia Molen : une fin d'année décevante, mais...

(Boursier.com) — Au cours du 4ème trimestre 2022, le groupe Precia Molen a fait part d'un chiffre d'affaires de 40,3 ME, en retrait de 4,6% par rapport à 2021 (4% à périmètre et taux de change constants), pénalisé en France par des décalages de livraisons sur 2023 de l'ordre de 2 ME qui auraient permis d'atteindre les 160 ME de chiffre d'affaires attendus. Il est toutefois en croissance de 3,8% par rapport à 2020.

Sur l'année 2022, le chiffre d'affaires est de 158,3 ME, en hausse de +5% par rapport à 2021 et de 16,5% par rapport à 2020. A périmètre et taux de change constants, la croissance s'élève à +3%, l'effet périmètre est de +1,3% et l'effet de change est de +0,7%.

La croissance provient de la performance de la France, notre marché historique, avec une hausse du chiffre d'affaires de +4,6 ME (+4,9%) et un portefeuille de commandes qui demeure très élevé. Le reste de l'Europe affiche des performances plus contrastées. Le chiffre d'affaires de la zone est globalement en retrait de 2,4%, malgré les bonnes performances de l'Irlande et du Royaume-Uni, qui ne compensent pas les Pays Bas, qui avaient bénéficié d'une commande exceptionnelle en 2021, et la Lituanie, dont le marché est impacté par la guerre en Ukraine. Les autres zones affichent une belle performance à +17,1% (+12,2% à périmètre et taux de change constants), dont l'essentiel s'explique par une très forte croissance des filiales indienne, marocaine et américaine.

Le chiffres d'affaires 2022 tient compte de l'activité des deux filiales australiennes pour 1,7 ME. La liquidation de ses deux filiales, annoncée en décembre 2022, et les problèmes qualité sur les capteurs, annoncés en juin 2022, impacteront les résultats annuels.

Au regard du chiffre d'affaires, du décalage de livraisons sur 2023 et des éléments non récurrents comme la liquidation des filiales australiennes, la société ne devrait pas être en mesure de limiter à 2% l'érosion du taux de résultat d'exploitation.

A la fin décembre 2022, le groupe bénéficiait d'un carnet de commandes élevé, et les prises de commandes de début d'exercice confirment cette tendance positive... "La mauvaise fin d'année ne remet pas en cause notre recommandation 'Acheter', alors que Precia devrait retrouver en 2023 un momentum beaucoup plus favorable et un niveau de rentabilité plus normatif (10% MOC)" commente Portzamparc qui ajuste son TP en légère baisse de 37,8 à 37,5 euros. Le titre progresse de 1,3% à 31,50 euros ce mercredi matin en bourse de Paris.