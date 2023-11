Precia Molen : un avis qui pèse dans la balance ?

(Boursier.com) — Precia Molen campe sur les 25,50 euros ce mercredi, alors que le groupe a annoncé au titre de son troisième trimestre 2023 un chiffre d'affaires de 40 ME (+0,8% par rapport à 2022 et en croissance de 10,5% par rapport à 2021). La croissance organique du trimestre se monte 1,8%, pénalisée par la baisse de l'activité de Milviteka, Lituanie (-1,2 ME).

Sur les 9 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires s'est élevé à 126,5 ME, en hausse de +7,1% par rapport à la même période en 2022. À périmètre et taux de change constants, la croissance organique ressort à +9,4%, l'impact des évolutions de périmètre est de -1,3%, les effets devise sont de -0,9%. Elle se caractérise par la bonne performance de la France, marché historique, avec une croissance de +4,8%. Le reste de l'Europe affiche une croissance de 7,3%, marquée notamment par la bonne performance du Royaume-Uni, de l'Irlande et des Pays-Bas, et un recul de la Lituanie. Les autres zones affichent une belle performance à +16,3%, dont l'essentiel s'explique par une très forte croissance de la filiale indienne et des pays d'Afrique de l'Ouest.

La baisse significative du rythme de prise de commande en Europe occidentale, et particulièrement en France, se confirme avec pour conséquence la difficulté de régénérer le carnet de commande de fin d'année... Milviteka, Lituanie, devrait être en mesure de renouveler son carnet de commande d'ici fin décembre. Pour les autres régions du monde, l'activité économique continue d'être bonne, avec un retour à la normale en Inde qui a connu début 2023 une prise de commande exceptionnelle due à quelques projets de tailles particulièrement importantes...

Portzamparc ne change rien et vise toujours un cours de 36,90 euros en étant à l'achat sur le dossier après un T3 jugé "supérieur à ses attentes"...