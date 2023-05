Precia Molen : très bon carnet de commandes au 1er trimestre

(Boursier.com) — Au cours du 1er trimestre, le Groupe Precia Molen a réalisé un chiffre d'affaires de 39,9 millions d'euros, en hausse de 4,1% par rapport à celui de 2022. A périmètre et taux de change constants, la croissance organique est de +4,9%, l'effet de change étant défavorable (-0,6 %) et l'effet périmètre de -0,2%.

Le Groupe enregistre en France une hausse de +4,7% de son chiffre d'affaires, s'expliquant principalement par la hausse de l'activité de services et intégrant notamment un décalage de commandes en fin d'année à hauteur de 1,2 ME.

Le reste de l'Europe affiche un chiffre d'affaires en baisse de -7% à taux de change constant, lié au recul de la filiale lituanienne impactée par les conséquences de la guerre en Ukraine et par l'arrêt de son activité en Russie. La société travaille de manière active à diversifier les débouchés géographiques de sa filiale lituanienne.

Enfin, le reste du monde affiche une belle performance, à +21,7% de croissance organique, grâce à la filiale en Inde.

Perspectives

L'enregistrement de commandes sur le 1er trimestre 2023 a été très bon et nettement supérieur à celui de 2022 sur la même période, constituant ainsi un carnet de commande à fin mars 2023 particulièrement élevé en Europe, en Asie, et en léger recul sur l'Afrique.

Le chiffre d'affaires 2023 devrait bénéficier de ce dynamisme, avec cependant un impact important lié à l'arrêt des ventes vers la Russie et la cessation d'activité des filiales en Australie.