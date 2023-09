Precia Molen : transfert sur Euronext Growth Paris

(Boursier.com) — Precia Molen annonce que le transfert de la cotation de ses titres sur le marché Euronext Growth Paris aura lieu le 28 septembre. Cela permettra à Precia Molen d'être admis aux négociations sur un marché offrant un cadre réglementaire souple et adapté à sa taille et à sa capitalisation boursière, tout en lui permettant de continuer à bénéficier des attraits des marchés financiers. Le projet de transfert avait été approuvé par les actionnaires réunis en assemblée générale le 26 juin 2023 et mis en oeuvre par le Directoire le jour même. La cotation des titres sur le marché Euronext Growth Paris s'effectuera par le biais d'une procédure accélérée d'admission aux négociations des actions existantes, sans émission d'actions nouvelles. Precia Molen continuera de délivrer une information "exacte, précise et sincère, en rendant publique toute information privilégiée concernant la société, conformément au règlement européen sur les abus de marché". Ces dispositions resteront également pleinement applicables à Precia Molen, notamment en matière de déclaration des opérations réalisées par les dirigeants (et personnes qui leur sont liées) sur les actions de la société.