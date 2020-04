Precia Molen se réorganise pour produire en toute sécurité dans le monde entier

Precia Molen se réorganise pour produire en toute sécurité dans le monde entier









Crédit photo © Precia

(Boursier.com) — Precia Molen poursuit son activité en respectant les règles de confinement en vigueur de chaque pays. Huit des 11 unités industrielles travaillent actuellement à pleine capacité (Hollande, UK, Pologne, Lituanie, Brésil, USA, Maroc et Australie) grâce à un suivi très strict des mesures imposées par les autorités locales.

Seule l'usine de PRECIA MOLEN India à Chennai est actuellement fermée jusqu'au 3 Mai du fait de l'imposition par le gouvernement Indien d'un confinement total.

En France, Les deux usines basées à Privas ont repris une partie de leur activité depuis le 2 avril et fonctionnent désormais à près de 50% de leur capacité.

Les vastes ateliers des sites de production permettent d'accueillir les collaborateurs de Precia Molen dans les meilleures conditions pour le respect des règles de distanciation et des gestes barrières. L'augmentation régulière des capacités de production est réalisée de manière très progressive en tenant compte des problématiques logistiques et des possibilités des fournisseurs de livrer les approvisionnements nécessaires, et des clients de recevoir les livraisons dans la mesure où les transporteurs sont disponibles.

"Après quelques jours d'arrêt, nous avons souhaité opérer un redémarrage progressif pour avoir une atmosphère sereine et habituer le personnel aux mesures de protection collectives et individuelles qui répondent à notre protocole de mesures sanitaires strictes" Explique René Colombel, Président du Directoire de Precia Molen.

Precia Molen a mis en place depuis le début du confinement une assistance après-vente en France et dans l'ensemble de ses filiales avec des possibilités d'intervention sur site dans le respect des règles de protection de nos employés et de ceux de nos clients. Toutes les équipes commerciales assurent leurs activités et restent joignables, alors que la livraison de pièces de rechange dans le monde entier se poursuit.

Une grande partie des équipes hors production (RH, achats, affaires spéciales, informatique, Commercial et marketing...) sont actuellement en télétravail. L'activité de recherche et développement est également très active et travaille sur la sortie prochaine de plusieurs nouveaux produits et logiciels.