Precia Molen se dote d'un nouveau laboratoire d'essais ISO 17025

(Boursier.com) — Après deux années de travail, le Groupe PRECIA MOLEN dispose maintenant de son propre laboratoire de métrologie. Il s'agit du premier laboratoire d'essais fabricant français affilié au LNE dans le cadre du système de certification OIML pour les électroniques et les instruments de pesage.

Le laboratoire d'essais permet de tester la performance des indicateurs et instruments de pesage de PRECIA MOLEN en conditions climatiques (température et humidité) selon la recommandation OIML R76. Deux enceintes climatiques, l'une de 400?l et l'autre de 20?m3, permettent d'effectuer des essais sur des plages de température allant de -30 oC à +60 oC, avec un taux d'humidité qui peut atteindre 85% selon les besoins.

Le laboratoire PRECIA MOLEN permet la réalisation d'essais de certification en Métrologie Légale.

Son activité a été auditée et validée selon le référentiel international ISO 17025 par l'OIML, ce qui lui permet de réaliser de tels essais. Le laboratoire figure dorénavant sur le registre officiel des laboratoires d'essais fabricants de l'OIML et peut fournir des rapports d'essai officiels. Ces essais ont lieu dans le cadre des projets de certification en Métrologie Légale pilotés par le LNE (Laboratoire National de Métrologie et d'Essai).

Selon Matthieu Popovici, responsable Métrologie du Groupe PRECIA MOLEN et du laboratoire d'essais, "Ce laboratoire permettra aussi de répondre aux besoins en essais du département Recherche et Développement du Groupe, notamment dans les phases de conception."

Situé dans les locaux du Siège du Groupe PRECIA MOLEN, à Privas, en Ardèche, le laboratoire d'essais peut accueillir, sur demande, des essais privés en conditions climatiques pour d'autres acteurs industriels. "C'est une belle activité qui commence avec beaucoup de perspectives d'évolutions".