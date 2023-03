Precia Molen : sans réaction

(Boursier.com) — Le Groupe Precia Molen reste stable sur les 31 euros ce mardi, alors que le leader mondial du pesage industriel et commercial a annoncé avoir signé l'acquisition de 90% des actions de la société Tess Assured en Nouvelle-Zélande, confirmant ainsi l'attrait du groupe pour la zone Asie Pacifique et la Nouvelle-Zélande en particulier. Fondée en 2015 par Nigel Dacre, Tess Assured est le plus important spécialiste indépendant de contrôle de ponts-bascules, trémies et chargeurs grande capacité en Nouvelle-Zélande.

Bénéficiant d'une expertise reconnue et d'une clientèle fidèle dans tout le pays, Tess Assured est reconnue comme le leader de la certification, élément obligatoire dans l'exercice commercial des utilisateurs. En 2022, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de l'ordre de 350.000 euros. Nigel Dacre, continuera a assurer la fonction de directeur général de l'entreprise et conserve 10% du capital.

Portzamparc parle d'une "belle acquisition qui vient renforcer le positionnement de Precia en zone Asie-Pacifique et en Nouvelle Zélande quasiment un an après l'acquisition du néo-zélandais Scaletec". L'analyste vise un cours de 37,50 euros en restant à l'achat sur le dossier.