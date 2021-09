Precia Molen : nette amélioration au S1 de l'EBITDA à 14,3% et de la marge opérationnelle à 9%

(Boursier.com) — Le Groupe Precia Molen a réalisé un chiffre d'affaires de 72,3 ME au cours du premier semestre 2021. Ce chiffre s'inscrit en hausse de 15,5% par rapport à la même période en 2020 et plus 6,5% par rapport au premier semestre 2019. A périmètre et taux de change constants, la croissance organique se monte à +15,2%. Les effets des évolutions des devises sont de 0,3%. Les acquisitions réalisées au cours de la période impactent quant à elles les ventes à hauteur de 0,7%.

Le résultat opérationnel de la période atteint 6,5 ME (+44%), soit 9% du chiffre d'affaires. Cette nette progression du résultat d'exploitation est à mettre en lumière avec la base de comparaison 2020 fortement impactée par la crise sanitaire. Cette performance confirme le modèle de développement pérenne et profitable du groupe dans le cadre de coûts maitrisés.

Le résultat net part du groupe du semestre atteint 4,1 ME (+109%), il représente 5,7 % du chiffre d'affaires, contre 3,1% en 2020. Le résultat par action avant division par 10 du nominal augmente lui aussi à 7,6 euros par action au premier semestre 2021 (vs. 3,6 euros en 2020). Cash-flow d'exploitation en hausse, nette réduction du niveau de besoin en fonds de roulement. La trésorerie nette de dettes financières se monte à 6 ME, un niveau comparable à celui du début de l'exercice.

La trésorerie générée par l'activité est de 11,3 ME (hors IFRS16), elle a permis de financer des investissements de 8,2 ME (dont 6 ME pour la croissance externe). Le besoin en fonds de roulement est en nette baisse (en pourcentage du chiffre d'affaires annuel et en valeur) et représente 10,3% contre 15,4% l'an passé due principalement à une bonne maitrise des encours clients.

La trésorerie (trésorerie et équivalents de trésorerie) se monte elle à 34,9 ME, contre 31,2 ME il y a 6 mois.

Perspectives pour la fin de l'exercice

"Les conséquences de la crise sanitaire sur les approvisionnements (prix, délais, transport) commencent à impacter le groupe Precia Molen. Si les niveaux de marge de nos activités industrielles (hors service) pourraient être affectés, le Groupe bénéficie d'un carnet de commandes en nette progression à fin juin et anticipe à présent un niveau de chiffre d'affaires total pour l'année 2021 dépassant les 145 ME".