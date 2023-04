Precia Molen : le résultat net part du groupe 2022 atteint 5,6 ME

(Boursier.com) — Le Groupe Precia Molen a réalisé un Chiffre d'affaires de 158,4 ME au cours de l'année 2022. Ce chiffre est en progression de 5.1% par rapport à 2021 ; pénalisé en France par des décalages de livraisons sur 2023 de l'ordre de 2 ME. Hors effet périmètre (1,6 ME), la croissance réside principalement en France et en Inde.

Hors effet périmètre, le Chiffre d'affaires France a connu une progression de 4% (3% pour Precia SA , 5% pour PMS qui représente l'activité services, 19% pour Creative IT). L'Europe pour sa part, recule légèrement de 2% avec de très bonnes performances de PM Irlande (+16%) et PM UK (+8%), mais un retrait de la filiale Milviteka en Lituanie (-13%) impactée par la guerre en Ukraine.

Le Chiffre d'affaires de la zone "reste du monde" progresse de 13% grâce à tous les continents, grâce à la très forte dynamique notamment de PM USA et PM Brésil (respectivement +282% et +21%), de PM Maroc (+88%), et PM India (+29%) qui compense le repli de PM Malaisie et PM Chine (respectivement -65% et -50%).

Le Groupe Precia Molen a connu en 2022 un niveau d'enregistrement de commande record avec un carnet de fin d'année en progression de 29% par rapport à fin 2021.

En 2022, le Résultat Opérationnel a été impacté par les deux événements suivants, non récurrents :

- Les mises en liquidation des filiales Australiennes et Norvégienne qui engendrent des coûts pour 1,3 ME, auxquels s'ajoutent les pertes opérationnelles de l'ordre de 1 ME qui restent comme en 2021 en Résultat Opérationnel

- Des provisions de garanties liées à des problèmes qualité et des litiges à hauteur de 1,4 ME.

Retraité de ces deux éléments, le Résultat Opérationnel approcherait 12,4 ME (soit 7.8% du Chiffre d'affaires) comparé à 14,5 ME en 2021 (soit 9.6% du Chiffre d'affaires). Hors effets non récurrents, la marge opérationnelle recule principalement en France, impactée par la forte inflation des matières premières et l'inflation salariale, pénalisant ponctuellement le niveau de marge brute. Toutefois, la partie services avec PMS maintient son niveau élevé de résultat opérationnel, et Créative IT, pour les solutions logicielles, voit son résultat opérationnel s'apprécier de 50%.

Certaines filiales démontrent leur modèle de rentabilité avec un résultat opérationnel en forte progression comme l'Inde (+45%), le Maroc (+382%) et la Côte d'ivoire (+30%). Dans le même temps le Groupe a consolidé la profitabilité de filiales historiquement fragiles comme le Brésil et les USA.

Trois filiales restent des points d'attention pour 2023, à savoir PM UK, PM Polska et Milviteka (Lituanie). Du fait, de la guerre en Ukraine, cette dernière filiale a vu ses deux marchés principaux disparaitre, et doit trouver de nouveaux relais de croissance.

Après prise en compte d'un résultat financier net de + 0,2 ME et d'une charge d'impôt reflétant un taux d'imposition en hausse (32,4% du résultat), le résultat net part du groupe 2022 atteint 5,6 ME.

Compte tenu de ces éléments, le résultat par action est en retrait à 1,04 euro à par action comparé à 1,71 euro en 2021.

Situation bilancielle toujours très solide

Compte tenu de la croissance du carnet de commande, des retards de livraison, et de la constitution de stocks stratégiques pour sécuriser les pénuries de composants, le stock net a fortement augmenté de 6,5 ME. Les investissements sont en augmentation de 0,9 ME par rapport à 2021, et les acquisitions de filiales en retrait à 1,4 ME pour 5,6 ME en 2021.

La trésorerie brute (trésorerie et équivalents de trésorerie) se monte à 28,9 ME, contre 36,8 ME en 2021.

La trésorerie nette (excluant la dette de location) reste fortement positive à 16 ME contre 20,7 ME un an plus tôt.

Cette diminution de la trésorerie s'explique intégralement par l'augmentation du Besoin en Fonds de Roulement. Les capitaux propres du Groupe atteignent 91,5 ME au 31 décembre 2022.

Dividendes

Dans un contexte de repli des résultats, mais fort de perspectives futures positives et d'un bilan très solide, le montant du dividende par action qui sera proposé à l'assemblée générale prévue le 26 juin 2023 est de 0,35 euro par action contre 0,40 euro l'an passé.

Perspectives 2023

Le niveau de prise de commande demeure excellent en ce début d'année avec un carnet de commande qui continue de croître de manière très dynamique. Le Groupe s'appuie donc sur un carnet solide pour la réalisation de son Chiffre d'affaires 2023, qui sera toutefois impacté par l'arrêt des ventes vers la Russie.

L'exercice 2023, en termes de Résultat Opérationnel, devrait bénéficier des restructurations menées sur l'Australie et la Norvège, mettant fin à des pertes opérationnelles supérieures au million d'euros.

"La rentabilité de Précia SA montre une érosion depuis plusieurs années. Son rétablissement est une priorité. Plusieurs actions sont entreprises dans ce sens, et notamment la mise en place d'un contrôle de gestion initiée au cours du dernier trimestre 2022 et le recrutement d'un Directeur des Opérations et de l'Excellence opérationnelle en avril 2023, dont la mission sera de mettre en place les outils de planification et d'amélioration continue.

Quant au bilan, la normalisation du niveau de stocks, conjuguée à l'accentuation du pilotage du besoin en fonds de roulement, devraient permettre un retour à un niveau de trésorerie historique" conclut le groupe.