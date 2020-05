Precia Molen : le CA 2019 progresse de 4,8% avec un niveau de marge opérationnelle à 8,6%

(Boursier.com) — Le Groupe Precia Molen a réalisé un chiffre d'affaires de 136,1 ME au cours de l'année 2019. Ce chiffre s'inscrit en

hausse de 4,8% par rapport à la même période en 2018. L'apport des acquisitions se monte à 0,8%, les effets de

changes sont de +0,2% et la croissance organique s'élève à 3,8%. Le résultat opérationnel de la période atteint 11,7 ME, soit 8,6% du chiffre d'affaires, il est en légère hausse par rapport à l'an passé (8,4%). Le résultat opérationnel avant amortissements se monte quant à lui à 18,1 ME soit 13,3% du chiffre d'affaires en augmentation de 7,7% par rapport à 2018 (16,8 ME).

Après prise en compte d'un résultat financier net positif de 28 KE, d'effets de change positifs de 111 KE et d'une charge d'impôt reflétant un taux d'imposition en hausse (42% du résultat), le résultat net part du groupe 2019 atteint 6,3 ME (+3,5%), il représente 4,6 % du chiffre d'affaires, contre 4,7% en 2018. Ce niveau de résultat tient aussi compte d'intérêts minoritaires stables à 0,6 ME.

Le résultat par action se monte à 11,7 euros par action comparé à 11,1 en 2018.

Avec un besoin en fonds de roulement en baisse et qui s'établit à 13,3% du chiffre d'affaires (identique à 2018), le flux net de trésorerie généré par l'activité (après impôts) se monte à 14,2 ME, contre 11,9 ME un an plus tôt. Par ailleurs, on note sur l'année 2019 d'importants investissements en croissances externes (4,3 ME vs. 1,1 ME) ainsi qu'en moyens de productions (5,6 ME vs. 4,7 ME). Enfin, le niveau des dividendes payés et des rachats d'actions propres est quant à lui en baisse à 1,6 ME vs. 3,3 ME. Le solde des souscriptions et remboursements d'emprunt est quant à lui de -2,4 ME.

En conséquence, la trésorerie nette de dettes financières (incluant les dettes de locations pour 7,1 ME) s'établit à 3,3 ME contre 4,6 ME un an plus tôt.

La trésorerie nette (trésorerie et équivalents de trésorerie) se monte elle à 24,6 ME contre 24,2 ME un an plus tôt.

Perspectives 2020

"L'année 2020 conclura notre plan d'affaires 2016-2020 dont l'objectif était d'atteindre 135 M Euros de CA consolidé ce que nous avons déjà réalisé en 2019" commente la direction.

"L'année 2020 sera évidemment marquée par les effets de la pandémie COVID-19. Le niveau d'enregistrement de commandes du premier trimestre est supérieur à notre projection budgétaire. Le CA du premier trimestre subit les conséquences de la fermeture de nos usines françaises notamment et la baisse de l'activité service".

Le groupe a cependant très vite réagi en maintenant la production dans tous les pays où cela était possible. La production des 2 usines françaises a redémarré dès le début avril pour atteindre 90% de sa capacité en début de déconfinement. L'activité services a maintenu, malgré la crise, près de 50% de son CA, et est en très forte progression depuis la fin du confinement.

"Globalement et dans la mesure où nous ne subirions pas une deuxième vague de la pandémie, notre fort carnet de commandes, le rétablissement de notre capacité de production et de services, l'apport significatif de notre récente acquisition, la société Milviteka, devraient limiter fortement l'impact sur notre CA et nos résultats 2020.

Le niveau de profitabilité constaté sur 2019 ne devrait certainement pas être atteint sur 2020 en raison des frais fixes non couverts pendant les périodes de réduction d'activités, des couts non récurrents d'exploitation et autres impacts (risque client, risque matière et approvisionnement...)"