Precia Molen : forte croissance à fin septembre

(Boursier.com) — Au cours du 3ème trimestre 2021, le Groupe Precia Molen a confirmé sa dynamique, avec un chiffre d'affaires de 36,2 ME (+4,7% par rapport en 2020, soit une croissance de 14% par rapport à 2019). La croissance organique du trimestre se monte 2,8%, caractérisée par la forte croissance de la France et de toute la zone Asie.

Sur les 9 premiers mois de l'année 2021, le chiffre d'affaires est de 108,5 ME, en hausse de 11,7% par rapport à la même période en 2020. A périmètre et taux de change constants, la croissance organique se monte à +10,7%, l'impact des évolutions de périmètre est de 1,2% (acquisition de Creative IT), les effets devise sont négligeables à -0,1%.

"La croissance organique, sur ces 9 premiers mois, est clairement marquée par la reprise économique au niveau mondial. Elle se caractérise par la très bonne performance de la France, notre marché historique, avec une croissance à deux chiffres (10,1%), notamment sur Precia SA. Le reste de l'Europe affiche quant à lui une croissance plus modérée, de 2,1%, marqué notamment par la bonne performance de la Lituanie, une reprise sur le Royaume-Uni et un léger recul aux Pays-Bas et en Norvège. Les autres zones affichent une belle performance à +30,4%, dont l'essentiel s'explique par l'Asie, notamment par notre filiale indienne, et dans une moindre mesure par nos filiales malaisienne et chinoise" commente la direction.

Perspectives 2021 : confirmation d'un objectif de chiffre d'affaires au-dessus de 145 millions d'Euros.

A fin septembre, le groupe bénéficie toujours d'un carnet de commande en nette progression et n'a pas subi de rupture d'approvisionnement malgré certaines tensions, il confirme ainsi que le chiffre d'affaires du groupe pour l'année 2021 est attendu au-dessus de 145 millions d'euros.