Precia Molen : finalisation de l'acquisition de la société Creative IT

(Boursier.com) — Le groupe ardéchois Precia Molen et les actionnaires de la société Creative IT ont finalisé leurs négociations annoncées fin mars 2021 : L'intégration de Creative IT au Groupe Precia Molen est effective depuis le 6 mai 2021.

Pour rappel, Creative IT est un éditeur et intégrateur de logiciel de Manufacturing Execution System (MES) Qubes, basée à Lyon et qui a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 3,2 ME et un EBITDA supérieur à 25%.

Precia Molen, Creative IT et leurs collaborateurs se réjouissent de pouvoir développer leur collaboration dans la mise en oeuvre de solutions pour la digitalisation de leurs clients industriels.

Par ailleurs, le Groupe Precia Molen annonce que le chiffre d'affaires consolidé du premier trimestre 2021 sera publié le mardi 11 mai après la clôture des marchés financiers.