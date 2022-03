Precia Molen : Dépassement des objectifs

(Boursier.com) — Au cours du 4ème trimestre 2021, le Groupe Precia Molen a confirmé sa dynamique, avec un chiffre d'affaires de 42,2 ME (+8,8% par rapport au quatrième trimestre 2020, soit une croissance de 15% par rapport au quatrième trimestre 2019). La croissance organique du trimestre se monte à 6,1%, caractérisée par la forte croissance de la France, de la Pologne, de l'Inde et de la Chine.

Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires est de 150,7 ME, en hausse de 10,9% par rapport à 2020.

A périmètre et taux de change constants, la croissance organique se monte à +9,4%, l'impact des évolutions de périmètre est de 1,4% (acquisition de Creative IT), les effets devise sont négligeables. La croissance organique est clairement marquée par la reprise économique au niveau mondial. "Elle se caractérise par la très bonne performance de la France, notre marché historique, avec une croissance à de 8,8%, notamment sur Precia SA. L'Asie-Pacifique affiche aussi une croissance remarquable, de 48,5%, tirée notamment par l'Inde, ainsi que la Chine, la Malaisie et la Nouvelle Zélande. L'Europe hors France reste solide, avec une croissance de 2,1%" explique la direction.

Carnet de commandes et perspectives 2022

Le carnet de commandes à fin décembre 2021 affichait une progression de 33,2% par rapport à fin 2020 (dont 5,9% généré par Creative IT). Ce portefeuille en forte hausse et les prises de commandes qui se maintiennent à un bon niveau en début d'exercice augurent d'une bonne année 2022 malgré le contexte économique et géopolitique.

Prochaine communication

Les résultats consolidés du groupe Precia Molen seront communiqués le 7 avril 2022 au soir.