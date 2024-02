Precia Molen : chiffre d'affaires 2023 en croissance organique de 9%

(Boursier.com) — Le groupe Precia Molen a enregistré une croissance de 7,4% sur l'exercice 2023, avec un chiffre d'affaires à 170,2 ME (+9,1% à périmètre et taux de change constants). Au cours du 4ème trimestre 2023, le chiffre d'affaires de 43,7 ME était en hausse de 8,3% par rapport en 2022.

Precia Molen constate un début d'année 2024 avec une faible prise de commande en France. " Le reste de l'Europe montre une activité soutenue, notamment en Lituanie où le carnet de commande a été rechargé. Après une année 2023 exceptionnelle en Inde, l'activité dans ce pays devrait être en légère croissance par rapport à 2022. L'activité en Afrique de l'Ouest devrait continuer de croître ", ajoute Precia.

A l'échelle du Groupe, le chiffre d'affaires 2024 est attendu en croissance modérée mais Precia promet des impacts positifs sur son résultat opérationnel, notamment via une réduction des cycles de fabrication favorable à la gestion des stocks.