Precia Molen annonce sa présence au SITL

(Boursier.com) — Precia Molen, leader du pesage industriel et commercial, annonce sa présence au SITL et présentera ses nouveautés dédiées au secteur de la logistique et du transport.

Le pesage est une étape indispensable au transport de marchandise et à la chaîne logistique qui le soutient. En France, en 2021, ce sont 374 milliards de tonnes-kilomètres de marchandises qui ont été transportés (chiffres du Ministère de la Transition écologique de 2021). "Un défi majeur, auquel Precia Molen répond depuis plus de 70 ans avec des solutions innovantes, robustes et reconnues" commente l'entreprise.