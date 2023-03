Precia Molen annonce l'acquisition de Test Assured (Nouvelle-Zélande)

(Boursier.com) — Le Groupe Precia Molen, leader mondial du pesage industriel et commercial annonce avoir signé l'acquisition de 90% des actions de la société Test Assured en Nouvelle-Zélande, confirmant ainsi l'attrait du groupe pour la zone Asie Pacifique et la Nouvelle-Zélande en particulier. Fondée en 2015 par Nigel Dacre, Test Assured est le plus important spécialiste indépendant de contrôle de ponts-bascules, trémies et chargeurs grande capacité en Nouvelle-Zélande.

Bénéficiant d'une expertise reconnue et d'une clientèle fidèle dans tout le pays, Test Assured est reconnue comme le leader de la certification, élément obligatoire dans l'exercice commercial des utilisateurs. En 2022, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de l'ordre de 350.000 euros. Nigel Dacre, continuera a assurer la fonction de directeur général de l'entreprise et conserve 10% du capital.

"Un an après avoir réalisé l'acquisition de Scaletec, spécialisée dans la vente et le service d'instruments de pesage industriel, Precia Molen souhaite renforcer sa position en Nouvelle-Zélande, marché extrêmement porteur pour asseoir sa présence dans la zone Asie-Pacifique. C'est en s'appuyant sur de solides entreprises locales et entrepreneurs reconnus tels que Nigel Dare et Test Assured que Precia Molen continue de se développer régionalement partout dans le monde" a déclaré Frédéric Mey, Président du Directoire de Precia SA.

Cette acquisition vient renforcer l'activité de certification de Precia Molen New Zeland grâce à l'implication de Test Assured auprès de la Weighing Machine Association NZ et du Trading Standards développé par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Emploi Néozélandais.