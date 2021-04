Precia Molen améliore sa rentabilité

Precia Molen améliore sa rentabilité









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Precia Molen a réalisé un chiffre d'affaires de 135,9 ME en 2020, stable par rapport à 2019. L'apport de l'acquisition de Milviteka UAB fin 2019 se monte à +5,5% (sur 12 mois), les effets de changes sont de -0,8% et l'évolution est de -4,9% à périmètre constant. Le résultat opérationnel de la période atteint 12,7 ME, soit 9,3% du chiffre d'affaires, en hausse de 8,1%. L'EBITDA se monte quant à lui à 19,1 ME soit 14,1% du chiffre d'affaires, en augmentation de 3,4%. Le bon niveau de résultat d'exploitation de Milviteka (supérieur au niveau moyen du groupe) conjugué à des nombreuses mesures de maitrise des coûts sur nos bases historiques permet donc au groupe d'enregistrer un niveau de profitabilité d'exploitation record. "Si nos principales filiales de production en France et en Inde ont été impactées par la crise sanitaire, leurs opérations sont restées bénéficiaires. Les activités de service ont par ailleurs conservé leur niveau de profitabilité", détaille le groupe.

Les objectifs du plan 2016-2020 en termes de chiffre d'affaires (135 ME) et de résultat d'exploitation (9% du CA) sont donc dépassés malgré la crise sanitaire.

Le résultat net part du groupe 2020 atteint 7,1 ME (+12%) et représente 5,2% du chiffre d'affaires. Le résultat par action se monte à 13,1 euros par action comparé à 11,7 euros en 2019.

La trésorerie nette de dettes financières (incluant les dettes de locations pour 8,8 ME) s'établit à 6,3 ME. La trésorerie nette (trésorerie et équivalents de trésorerie) se monte elle à 31,2 ME.

L'année 2021 devrait marquer "un retour attendu à la croissance grâce à la sortie progressive de la crise sanitaire et la mise en place des différents plans de relance gouvernementaux". Le niveau d'enregistrement de commandes du premier trimestre est supérieur à la fois au niveau pré-covid de mars 2020 et à la projection budgétaire 2021 du groupe. L'activité est globalement repartie à la hausse plus particulièrement en Europe, en Inde et en Chine. Toutes nos usines sont opérationnelles.

Pour l'exercice 2021, Precia ambitionne de réaliser un chiffre d'affaires compris entre 140 et 145 ME (hors acquisition) avec un résultat opérationnel en hausse.

L'acquisition en cours de CREATIVE IT, dont l'activité récurrente représente 80% de son CA, viendra encore renforcer ces résultats grâce à un taux de résultat d'exploitation très supérieur à celui du groupe. Les activités de service en France et à l'international continueront à se développer notamment auprès des grands comptes nationaux et internationaux.

Les hausses du prix de l'acier ainsi que les difficultés d'approvisionnement sur certains composants électroniques pourraient cependant venir perturber l'activité.

Le montant par action du dividende qui sera proposé à l'assemblée générale prévue le 17 juin 2021 est de 2,7 euros par action contre 1,2 euro l'an passé.

A la suite d'une période de hausse important du titre sur ces 10 dernières années et sa stabilisation au-dessus de 200 euros ces 4 dernières années, il sera proposé à la prochaine assemblée générale une division du nominal des actions Precia par 10 afin d'augmenter le nombre de titres en circulation. Cette opération a pour objet de favoriser l'accès de nouveaux actionnaires au capital de Precia et ainsi de favoriser la liquidité de ses titres.