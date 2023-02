Precia Molen : acquisition de 20% du capital de CAPI SA en Côte d'Ivoire

(Boursier.com) — Precia Molen a conclu, le 15 février, l'acquisition de l'intégralité du capital de la société CAPI SA (Côte d'Ivoire) et de sa filiale CAPI BF (Burkina-Faso), confirmant ainsi sa stratégie de développement sur le continent africain, notamment en Afrique de l'Ouest.

Precia Molen a procédé à l'acquisition des 20% du capital détenu par Robert Borg, son partenaire dans CAPI Côte d'Ivoire depuis 2017. Ce dernier demeurera directeur général de cette entité pour les années à venir.

Créée en 1987 à Abidjan, CAPI (Compagnie Africaine de Pesage et d'Instrumentation) est spécialisée dans la vente et le service d'instruments de pesage industriel en Afrique francophone où CAPI est le leader historique du pesage. La société, qui comptent un effectif de 44 personnes pour un chiffre d'affaires d'environ 4.3 millions d'Euros, bénéficient d'une excellente réputation, au service d'une clientèle fournie et renommée.

"La finalisation de l'acquisition de CAPI SA est une étape majeure dans la réalisation des nouvelles ambitions de Precia Molen. Leader dans le domaine du pesage industriel et commercial, CAPI va permettre au groupe de développer ses activités en Afrique et je suis convaincu que l'expertise, la motivation et le talent des équipes de CAPI seront un atout majeur pour Precia Molen dans les années à venir", explique Frédéric Mey, Président du directoire de Precia SA.

Il s'agit pour le groupe Precia Molen d'une nouvelle croissance externe après la signature récente d'un protocole pour l'acquisition de 80% de la société CAPI Sénégal, en 2022.