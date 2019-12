Precia Molen acquiert Milviteka en Lituanie

(Boursier.com) — Le groupe ardéchois Precia Molen acquiert 100% de la société Lituanienne Milviteka. Cette entreprise, fondée en 1995, est spécialisée dans la conception et la fabrication de solutions de manutention de produits vracs notamment de convoyeurs de différents types (à chaîne, à vis, à bande), d'élévateurs à godets, de trémies ainsi que de machines de conditionnement de big bags et d'ensacheuses.

Milviteka emploie 64 salariés sur son site de Gargždai, près de Klaïpeda (port de la Baltique en fort développement). L'entreprise réalise un chiffre d'affaires d'environ 5 millions d'euros. Milviteka est le leader de la fourniture et de l'installation de solutions de manutention de produits vracs en Lituanie.

Le dirigeant de la société, propriétaire partiel jusqu'alors, reste CEO de la société.

Milviteka sera consolidée à partir du 1er janvier 2020.

Avec cette nouvelle acquisition, Precia Molen se dote d'une gamme de produits complémentaires à ces instruments de pesage et d'un savoir-faire d'ensemblier afin de se positionner dans les domaines de l'agroindustrie, les céréales notamment avec les ports céréaliers de la baltique et de la mer noire mais également les engrais et les domaines de l'énergie et de l'environnement.

La proximité des marchés russes, scandinaves et de l'Europe de l'est ouvre de nouvelles opportunités au groupe Precia Molen.

Il s'agit pour le groupe Precia Molen d'une croissance externe significative, en lien avec sa stratégie de développement international. Cette acquisition lui permettra d'approcher les 50% de part à l'export pour un objectif de chiffre d'affaires consolidé au-delà de 140 ME en 2020.