Precia : Frédéric Mey est nommé Président du Directoire à compter du 2 mai

(Boursier.com) — Le Conseil de Surveillance de Precia S.A., qui s'est réuni le 7 avril 2022, a nommé Frédéric Mey en qualité de Président du Directoire de Precia S.A. à compter du 2 mai 2022.

Diplômé de l'Ecole Polytechnique et du Corps des Ponts et Chaussées, Frédéric Mey a effectué sa carrière dans des groupes industriels à forte dimension internationale où il a exercé depuis plus de 15 ans des fonctions de direction générale. René Colombel, actuel Président du Directoire, continuera d'assurer ses fonctions jusqu'au 2 mai 2022. Il a accepté d'accompagner ensuite Frédéric Mey dans le cadre de son arrivée dans le Groupe avant de prendre sa retraite le 1er octobre 2022.

Le Conseil de Surveillance remercie vivement René Colombel pour son engagement au sein du groupe Precia Molen depuis 2004 et en tant que Président du Directoire depuis 2010. Le Conseil de Surveillance a notamment salué la transformation du Groupe opérée par René Colombel pour en faire un leader mondial des instruments de pesage avec près de 44% du chiffre d'affaires réalisé à l'international en 2021.