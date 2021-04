Precia : entrée en négociation exclusive en vue de l'acquisition de la société Creative IT

(Boursier.com) — Le groupe ardéchois PRECIA MOLEN, spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions de pesage annonce être entré en négociation exclusive pour le rachat de 100% de la société française Creative IT, éditeur et intégrateur du logiciel de Manufacturing Execution System (MES) Qubes (https://www.qubes.com/fr/societe/creative-it/).

Fondée en 1998 et basée à Lyon, la Société CREATIVE IT est spécialisée dans le développement de solutions logicielles innovantes pour l'amélioration des processus industriels et le suivi des opérations de production. Elle compte une quarantaine de salariés pour un chiffre d'affaires de 3,2 ME en 2020. La société est profitable et connait une croissance soutenue.

Cette opération permettra au groupe Precia Molen de se positionner sur le marché en forte croissance de l'édition et de l'intégration de logiciels MES et de compléter son offre de produits et de services récurrents avec une troisième activité de valorisation des datas auprès de sa clientèle industrielle en France et à l'international. Il est prévu que le Directoire et le Conseil de Surveillance de Precia procéderont à l'arrêté des comptes annuels le Jeudi 8 avril 2021 et une plus ample communication sur l'acquisition de Creative IT sera alors réalisée concomitamment à la communication sur les résultats annuels.