Precia confirme sa dynamique au 1er trimestre

(Boursier.com) — Au cours du 1er trimestre 2022, le Groupe Precia a réalisé un chiffre d'affaires de 38,3 millions d'euros, en hausse de 8,2% par rapport au 1er trimestre 2021.

A périmètre et taux de change constants, la croissance organique est de +5,1%, les effets devises sont favorables (+0,7%) et l'apport de Creative IT génère 2,4% de croissance. Dans le détail, le Groupe enregistre en France une hausse de +5,3% de son chiffre d'affaires, s'expliquant principalement par la hausse de l'activité industrielle. Le reste de l'Europe affiche un chiffre d'affaires stable (-0,5%). Precia constate une forte progression en Irlande, au Royaume-Uni et en Lituanie, mais affiche un recul significatif en Belgique et aux Pays-Bas. Le reste du monde affiche une belle performance, à +12,2% de croissance organique, que ce soit en Inde, en Afrique, aux Etats-Unis ou au Brésil. A noter toutefois un recul en Chine, du fait des multiples confinements, et en Australie.

Perspectives 2022

Alors que le groupe entame son nouveau plan d'affaires à 5 ans (2022-2026) les incertitudes liées au contexte sanitaire ne sont pas toutes levées et la guerre en Ukraine complexifie encore la situation.

Les objectifs du groupe pour 2022 sont un chiffre d'affaires consolidé (hors acquisition) de 160 ME et un résultat d'exploitation de 9,1% (9,6% en 2021 soit une baisse de 5% environ).

Malgré un portefeuille de commande supérieur de 21% à celui de fin mars 2021, les pénuries de composants électroniques entraîneront des conséquences sur la capacité de Precia à fabriquer ce qui limitera mécaniquement la croissance du chiffre d'affaires et impactera positivement le portefeuille de commandes. D'autre part les très fortes augmentations de coûts sur toutes les matières premières et composants auront un impact significatif sur les marges, difficilement mesurable actuellement. "Le niveau de prise de commande demeure excellent en ce début d'année, la finalisation de l'acquisition de CAPI Sénégal, à présent Precia Molen Sénégal permettra aussi d'améliorer cette tendance", explique le management de Precia.