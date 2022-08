PRA Group : LaTisha Tarrant nommée directrice principale des ressources humaines

(Boursier.com) — PRA Group Inc, une entreprise mondiale de services financiers, a nommé LaTisha Tarrant au poste de directrice principale des ressources humaines. Son mandat a débuté le 15 août.

Mme Tarrant apporte plus de 20 ans d'expérience dans le secteur des sociétés anonymes et rejoint l'équipe de la haute direction de l'entreprise pour diriger ses opérations de ressources humaines à l'échelle mondiale. Elle est actuellement vice-présidente principale, chef du contentieux déléguée et secrétaire générale et a occupé plusieurs postes de direction depuis qu'elle a rejoint PRA Group en 2016.