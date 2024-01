PPG Industries : solide au quatrième trimestre

(Boursier.com) — PPG Industries, groupe américain de chimie spécialiste des matériaux de construction, peintures et revêtements industriels, a publié pour son quatrième trimestre un bénéfice ajusté par action de 1,53$, à comparer à un consensus de 1,50$ et un niveau de 1,22$ un an plus tôt. Les revenus ont été de 4,35 milliards de dollars, battant de 2% le consensus, alors qu'ils se situaient à 4,19 milliards de dollars un an auparavant. PPG table sur un bénéfice ajusté 2024 par action allant de 8,34 à 8,59$, à comparer à un consensus de place de 7,7$. Le bénéfice net ajusté du trimestre clos a grimpé de 27% à 363 millions de dollars. Le groupe profite de la stabilisation en Europe et d'une forte croissance des volumes en Chine, tandis que les marchés aéronautiques et automobiles, ainsi que les revêtements de protection, ont soutenu les comptes.