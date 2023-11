Poxel : visibilité financière jusqu'en janvier 2024

(Boursier.com) — Poxel a réalisé un chiffre d'affaires de 1,62 ME à fin septembre 2023, contre 0,29 ME pour la période correspondante en 2022. Le chiffre d'affaires des neuf premiers mois de 2023 reflète principalement les redevances de Sumitomo Pharma, qui représentent 8% des ventes nettes de d'Imeglimine au Japon. Sur la base des prévisions actuelles, Poxel s'attend à recevoir des redevances de 8% sur les ventes nettes de d'Imeglimine au Japon au cours de l'exercice 2023 de Sumitomo Pharma (avril 2023 à mars 2024). Dans le cadre de l'accord de licence conclu avec Merck Serono, Poxel versera à Merck Serono une redevance fixe de 8% basée sur les ventes nettes d'Imeglimine, quel que soit le niveau des ventes.

Au 30 septembre 2023, le total de la trésorerie et des équivalents de trésorerie de Poxel s'élevait à 5,3 millions d'euros contre 7,6 millions d'euros au 30 juin 2023. Poxel rappelle que le tirage intégral de la ligne de financement IRIS liée aux fonds propres peut être effectué sous réserve de certaines conditions. A ce jour et uniquement sur la base des tranches déjà tirées ou entièrement disponibles, la société prévoit que ses ressources seront suffisantes pour financer ses opérations et ses dépenses d'investissement jusqu'en janvier 2024.

Au cours de l'exercice fiscal 2024 de Sumitomo Pharma (clos le 31 mars 2025), Poxel prévoit que les ventes nettes d'Imeglimine au Japon atteindront au moins 5 milliards de yens (34,4 millions d'euros), permettant à Poxel de recevoir 10% de redevances sur la totalité des ventes nettes d'Imeglimine (dont les premiers 8% seront reversés à Merck Serono) et un paiement sur les ventes de 500 millions de yens (3,4 millions d'euros). Au-delà de l'exercice fiscal 2024 de Sumitomo Pharma, Poxel s'attend à recevoir des redevances croissantes à deux chiffres ainsi que des paiements supplémentaires basés sur l'atteinte de seuils de ventes contractuels.