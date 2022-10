Poxel : un broker s'ajuste

(Boursier.com) — Poxel recule de 0,5% à 1,50 euro ce vendredi, alors que Jefferies a revalorisé le dossier de 3,5 à 4 euros avec un avis à l'achat... La biotech avait récemment annoncé des résultats histologiques positifs de l'étude DESTINY-1 (étude d'efficacité et de sécurité de l'énantiomère R de la pioglitazone (PXL065) stabilisé par substitution au deutérium) dans la NASH. Cette étude de phase II a évalué différentes doses de PXL065 pour le traitement de la NASH. Le PXL065 est une molécule innovante et brevetée, qui présente une activation réduite des récepteurs PPAR? tout en conservant les actions non génomiques des thiazolidinediones (TZDs). L'étude de phase II du PXL065 pour le traitement de la NASH a atteint son critère principal d'efficacité relatif à la réduction du taux de masse grasse dans le foie après 36 semaines de traitement pour toutes les doses.

La société estime que ses ressources seront suffisantes pour financer ses opérations et ses investissements au moins jusqu'à février 2023. La direction continue d'étudier activement des options de financement supplémentaires, y compris les discussions en cours en vue de la conclusion de partenariats pour ses programmes.

Oddo BHF ('surperformer') parlait d'une publication "globalement solide au niveau clinique et du contrôle des coûts, mais qui pourrait être pénalisée par le manque de visibilité financière aujourd'hui... La restructuration récente de sa dette permet d'améliorer un peu la visibilité financière du groupe. Cependant avant tout lancement de nouvelles phases cliniques celle-ci devra être significativement renforcée".