Poxel : situation financière renforcée

(Boursier.com) — Poxel publie ses résultats financiers pour le premier semestre 2021 marqués par un renforcement de la situation financière avec l'approbation de TWYMEEG (chlorhydrate d'Imeglimine) au Japon pour le traitement du diabète de type 2, avec :

-le versement de la troisième et dernière tranche du prêt IPF pour 13,5 millions d'euros, inclus dans la position de trésorerie et équivalents de trésorerie du deuxième trimestre de 36,9 millions d'euros

-un paiement d'étape de 1,75 milliard de yens japonais (environ 13,2 millions d'euros, 15,8 millions de dollars américains) par Sumitomo Dainippon Pharma à Poxel en juillet 2021 (non inclus dans la position de trésorerie et équivalents de trésorerie du deuxième trimestre)

Nouvelle orientation stratégique axée sur les maladies métaboliques rares et maintien de l'engagement de Poxel dans le traitement de la stéatohépatite non alcoolique (NASH) à travers :

-la finalisation du recrutement des patients dans l'essai de Phase II DESTINY-1 pour le PXL065 dans le traitement de la NASH en septembre 2021, dont les résultats sont attendus au troisième trimestre 2022

-les études de Phase IIa de preuve de concept pour le PXL065 et le PXL770 dans l'adrénoleucodystrophie liée au chromosome X (ALD), qui devraient débuter début 2022 avec des données attendues fin 2022.