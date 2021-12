Poxel : série de conférences

(Boursier.com) — Poxel annonce sa participation prochaine à des conférences investisseurs et scientifiques en janvier 2022. Le groupe sera d'abord présent à la conférence NASH Tag (format hybride), qui se tient du 6 au 8 janvier 2022 à Park City, Utah, États Unis. David Moller, Vice-Président Exécutif, Directeur Scientifique, présentera un poster intitulé : 'Preclinical and Early Clinical Characterization of PXL065 - Deuterium-Stabilized (R)-Pioglitazone - a Potential Novel Oral Therapy for NASH' ('Caractérisation préclinique et clinique précoce du PXL065 - R-pioglitazone stabilisée par substitution au deutérium - une nouvelle thérapie orale potentielle pour le traitement de la NASH').

Poxel sera aussi représenté au Forum Oddo BHF (format virtuel), qui se tient du 6 au 11 janvier 2022. Thomas Kuhn, Directeur Général, et Anne Renevot, Directrice Financière, se tiendront à la disposition des investisseurs dans le cadre d'entretiens individuels virtuels.

Poxel sera présent à l'événement H.C.Wainwright Bio Connect (format virtuel), qui se tient du 10 au 13 janvier 2022. Thomas Kuhn présentera la Société et des membres de l'équipe de direction se tiendront à la disposition des investisseurs dans le cadre d'entretiens individuels virtuels.

Enfin, à l'occasion de la Degroof Petercam's Healthcare Conference 2022 (format virtuel), le 25 janvier, Thomas Kuhn et des membres de l'équipe de direction se tiendront à la disposition des investisseurs dans le cadre d'entretiens individuels virtuels.