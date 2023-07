Poxel se distingue

(Boursier.com) — La société biopharmaceutique Poxel est lauréat de l'édition 2023 du concours I-nov pour son programme dans l'adrénoleucodystrophie (ALD), une maladie neurométabolique rare, pour laquelle il n'existe à l'heure actuelle pas de traitement. Cette distinction est une reconnaissance du potentiel des deux molécules en développement de la société, le PXL770 et le PXL065, dans cette indication.

Le prix de ce concours, financé par l'Etat via le plan France 2030, opéré par Bpifrance en collaboration avec l'Ademe et remis à l'occasion d'une cérémonie organisée le 4 juillet à Paris, consiste en une aide financière qui contribuera en partie au financement des deux études cliniques de phase IIa de preuve de concept pour le PXL770 et le PXL065. Ces études sont prêtes à être lancées auprès de patients adultes de sexe masculin atteints d'adrénomyéloneuropathie (AMN), la forme la plus courante d'ALD, sous réserve de financements supplémentaires, auxquels la Société travaille actuellement.