Poxel : résultats de l'AG

Poxel : résultats de l'AG









Crédit photo © Poxel

(Boursier.com) — Poxel a tenu son assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire hier à huis clos, sous la présidence de Monsieur Pierre Legault, président du Conseil d'administration, sans la présence physique des actionnaires. Le quorum s'est établi à 46,7%, et les actionnaires ont approuvé l'ensemble des résolutions qui étaient recommandées par le Conseil d'administration, en particulier les comptes de l'exercice 2019, la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d'administration, au Directeur Général et aux administrateurs, ainsi que les délégations au Conseil d'administration en matière financière. Les renouvellements de Thomas Kuhn, de Mohammed Khoso Baluch, Pascale Boissel et Kumi Sato en qualité d'administrateurs ont été approuvés.