Poxel : rendez-vous à suivre

(Boursier.com) — Poxel SA, société biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, dont la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et les maladies métaboliques rares, annonce aujourd'hui que l'équipe de Poxel participera à plusieurs conférences scientifiques en mai 2022.

-65th Annual Meeting of the Japan Diabetes Society JDS - Kobe, Japon

Date : du 12 au 14 mai 2022

Pascale Fouqueray, Vice-Président Exécutif, Développement Clinique et Affaires Règlementaires au sein de Poxel , fera une présentation en ligne qui portera sur l'Imeglimine intitulée : "A Novel Approach to the Development of Anti-Diabetic Drugs: From Screening of Seeds to Their Pipeline development".

-European Renal Association - Paris, France

Date : du 25 au 28 mai 2022

Pascale Gluais Dagorn, Directeur Pharmacologie au sein de Poxel, fera une présentation portant sur le PXL770 dans la polykystose rénale intitulée : "Preclinical Efficacy of Direct AMPK Activation with a Novel Small Molecule - PXL770 - for the Treatment of Autosomal Dominant Polykystic Kidney Disease".

-5th Global NASH Congress - Londres, Royaume-Uni

Date : du 26 au 27 mai 2022

Sebastien Bolze, Vice-Président Exécutif et Directeur des Opérations de Poxel, sera présent et fera une présentation portant sur le PXL065 pour le traitement de la NASH intitulée : "Preclinical and Early Clinical Characterization of PXL065 - Deuterium-Stabilized (R)-Pioglitazone - a Potential Novel Oral Therapy for NASH".