Poxel : rendez-vous à suivre

(Boursier.com) — Poxel SA, société biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements innovants pour les maladies chroniques avec physiopathologie métabolique, dont la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et les maladies rares, présentera ses résultats semestriels 2021 le jeudi 23 septembre 2021, après clôture des marchés.

L'équipe de direction de Poxel tiendra un webinaire à l'intention des investisseurs et analystes le 23 septembre 2021 afin de présenter ses résultats semestriels 2021 ainsi que les derniers développements de la société.