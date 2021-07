Poxel : recule après les dernières annonces

(Boursier.com) — Poxel recule de 5,4% à 6,2 euros au lendemain de l'annonce d'une nouvelle orientation stratégique pour se concentrer sur les maladies métaboliques rares à fort potentiel et la NASH. Un changement réalisé dans le but de créer des synergies au sein du portefeuille de produits en développement du groupe, d'avoir un usage optimal des ressources et de créer de la valeur pour les actionnaires.

Oddo BHF ('surperformance') explique que cette extension d'indication permettra à la fois à la société de diversifier ses activités cliniques notamment vers des maladies rares offrant à la fois la possibilité de commercialiser en propre les futurs traitements (populations niches) tout en bénéficiant d'un pricing power élevé et d'optimiser l'allocation actuelle des ressources avec la mise en attente de la phase 2b du PXL770 dans la NASH (phase 2 dont le financement n'entre pas en compte dans la feuille de route à court terme). Le broker conserve sa vision sur le titre dans l'attente de plus de visibilité par rapport aux nouveaux développements cliniques. L'objectif est fixé à 17 euros.