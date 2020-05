Poxel réalise avec succès une augmentation de capital de 17,7 ME

Crédit photo © Poxel

(Boursier.com) — Poxel annonce aujourd'hui avoir placé avec succès 2.358.483 Actions Nouvelles ordinaires d'une valeur nominale de 0,02 euro réservées à une catégorie d'investisseurs. Le produit brut de l'Offre réservée s'élève à 17.688.622,50 euros (19,4 millions de dollars).

"Nous sommes très heureux du succès de ce placement privé auprès d'investisseurs aux États-Unis et en Europe, et auquel a pris part notre actionnaire historique Bpifrance Participations, à travers son fonds Large Venture", commente Thomas Kuhn, Directeur Général de Poxel. "Les fonds levés dans le cadre de cette opération vont nous permettre d'accélérer le développement clinique du PXL770 et du PXL065 dans le traitement de la NASH, de poursuivre nos programmes de développement dans d'autres maladies métaboliques, et de financer les besoins généraux de la Société".

"Nous attendons avec impatience les prochains résultats de l'étude pharmacocinétique/pharmacodynamique et de l'essai clinique de phase IIa du PXL770, ainsi que le lancement de l'étude de phase 2 du PXL065 dans le traitement de la NASH. Nous sommes également enthousiastes à l'idée de pouvoir étudier d'autres maladies métaboliques grâce à nos plates-formes d'activateurs AMPK et de thiazolidinediones deutérés, et continuerons d'explorer toutes les options susceptibles de renforcer la valeur de notre portefeuille produits" poursuit Thomas Kuhn.