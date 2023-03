Poxel publiera ses résultats annuels 2022 'd'ici fin mars 2023'

(Boursier.com) — Poxel , société biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, dont la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et les maladies métaboliques rares, annonce aujourd'hui qu'elle publiera ses résultats annuels 2022 d'ici fin mars 2023.

A la suite de son communiqué sur sa position de trésorerie et son chiffre d'affaires 2022 publié en février 2023, la société a conclu un accord sur la restructuration de sa dette avec ses créanciers et finalise la documentation relative à cette opération.

La société arrêtera ensuite ses comptes annuels pour l'année 2022 et finalisera les procédures d'audit associées. La nouvelle date de publication de ses résultats annuels 2022 et du webinaire de présentation des résultats sera communiquée dans les prochains jours.