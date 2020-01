Poxel publie son agenda financier

Crédit photo © Poxel

(Boursier.com) — Poxel SA, société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants contre des maladies métaboliques, dont le diabète de type 2 et la stéatohépatite non alcoolique (NASH), annonce aujourd'hui la publication de son agenda financier pour 2020.

Trésorerie et chiffre d'affaires du 4e trimestre 2019 : 12 février

Résultats annuels 2019 : 26 mars

Trésorerie et chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020 : 21 avril

Trésorerie et chiffre d'affaires du 2e trimestre 2020 : 21 juillet

Résultats semestriels 2020 : 15 septembre

Trésorerie et chiffre d'affaires du 3e trimestre 2020 : 20 octobre

Trésorerie et chiffre d'affaires du 4e trimestre 2020 : 11 février 2021.